In 6 mesi oltre 500 roghi in Sardegna, la stagione degli incendi parte in anticipo

Dall’inizio del 2026 sono 500 i roghi scoppiati nell’isola, quasi tutti non boschivi. 1.500 gli ettari di campi e terreni incolti andati in fumo, il doppio rispetto alla media degli ultimi dieci anni.

Sono 70 gli ettari di bosco bruciati finora. Uno scenario che, secondo il corpo forestale regionale, non si vedeva da molto tempo, frutto di un inverno caldo e particolarmente piovoso. Anche stanotte sono diversi i focolai domati dalle squadre dei vigili del fuoco, in particolare nel cagliaritano nella zona di Assemini e lungo la strada provinciale 2. A fuoco anche un casolare nelle campagne di Maracalagonis.