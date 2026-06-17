Incendio in un’azienda di pannelli fotovoltaici a Sant’Angelo di Bellante: in azione vigili del fuoco ed elicottero

ANT’ANGELO DI BELLANTE – Momenti di forte apprensione nel pomeriggio per un incendio che ha interessato un’azienda operante nel settore dei pannelli fotovoltaici nella frazione di Sant’Angelo di Bellante.

Secondo le prime informazioni disponibili, le fiamme sarebbero partite da un terreno ricoperto di sterpaglie adiacente allo stabilimento, propagandosi successivamente all’interno dell’azienda. La situazione ha richiesto un massiccio intervento dei soccorritori.

Sul posto sono attualmente impegnati nove vigili del fuoco con quattro mezzi antincendio, al lavoro per contenere il rogo ed evitare ulteriori danni alla struttura. A causa delle difficoltà nelle operazioni di spegnimento e dell’estensione dell’incendio, è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero antincendio, impiegato nei lanci d’acqua dall’alto per supportare le squadre a terra.

Al momento non si hanno notizie di eventuali feriti. Le operazioni sono tuttora in corso e la situazione viene monitorata costantemente dalle autorità competenti.

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