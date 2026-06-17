giovedì, Giugno 18, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio sulla Pontina, un tir distrutto dalle fiamme

Il Faro

L’incendio è divampato improvvisamente durante la marcia, all’altezza dello svincolo per Pomezia Nord. L’autotrasportatore è riuscito ad accostare su una piazzola a margine della careggiata, vicino a una stazione di servizio, mettendosi in salvo. In pochi istanti le fiamme hanno completamente avvolto il rimorchio del mezzo sviluppando una nube nera di fumo. Non risultano persone ferite, ma l’incendio ha causato ripercussioni pesanti alla viabilità della Pontina, con code e rallentamenti nel tratto dell’arteria interessato.

I vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. In corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio: al momento non si esclude l’ipotesi di un guasto meccanico.

https://www.latinatoday.it/cronaca/incendio-camion-pontina-17-giugno-2026.html
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