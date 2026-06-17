mercoledì, Giugno 17, 2026
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Incidente choc sull’Autostrada: auto piomba sul tir fermo sulla piazzola di sosta, muore 27enne

Il Faro

Un drammatico incidente stradale ha provocato una vittima e un ferito grave lungo l’Autostrada del Brennero. Lo schianto si è verificato nelle prime ore della mattinata di martedì nel tratto compreso tra i caselli di Affi e Verona Nord, in direzione sud, nel territorio comunale di Pastrengo.

A perdere la vita è stato Matteo Buoninconti, 27 anni, imprenditore nel settore della ristorazione e titolare di una nota attività di pizzeria a Bolzano. Il giovane era alla guida di un’utilitaria che, per cause ancora in fase di accertamento, si è violentemente scontrata contro un mezzo pesante fermo in un’area di sosta lungo l’autostrada.

L’impatto è stato particolarmente devastante. L’auto è rimasta incastrata sotto il camion riportando danni gravissimi. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, supportati da mezzi specializzati per le operazioni di soccorso, che hanno lavorato a lungo per liberare gli occupanti rimasti intrappolati tra le lamiere.

Accanto al conducente viaggiava una donna di 29 anni, indicata dalle prime informazioni come la compagna della vittima. Dopo essere stata estratta dall’abitacolo, è stata affidata ai sanitari del servizio di emergenza e trasferita in condizioni critiche all’ospedale di Borgo Trento, dove è ricoverata.

https://www.zoom24.it/news/485704502790/incidente-choc-sull-autostrada-auto-piomba-sul-tir-fermo-sulla-piazzola-di-sosta-muore-27enne-nome

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