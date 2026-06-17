Incidente sulla Jesolana, coinvolti un trattore, due camion e un furgone: un uomo incastrato tra le lamiere

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nelle scorse ore nei pressi di Ponte Marango, nel territorio comunale di Caorle .Il bilancio non è ancora chiaro: la carambola ha visto coinvolti ben quattro mezzi, nello specifico due camion, un trattore e un furgone.

L’allarme è scattato immediatamente, mobilitando una massiccia macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e l’ elisoccorso, supportate dal personale medico, per prestare le prime cure ai conducenti e agli eventuali passeggeri rimasti feriti nello scontro.

Accanto ai sanitari, sono intervenute d’urgenza la squadre dei vigili del fuoco fondamentali per mettere in sicurezza i mezzi pesanti – che nell’impatto hanno riportato danni ingenti – ed estrarre almeno una persona rimasta bloccata nell’ abitacolo. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, ancora al vaglio, e stabilire le responsabilità.

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