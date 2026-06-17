Intervento insolito dei Vigili del fuoco: salvato un esemplare di rondone intrappolato sul tetto

SACILE – I Vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 16 giugno, per prestare soccorso a un esemplare di rondone rimasto incastrato sul tetto di un immobile. L’attivazione dei soccorsi è avvenuta in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti di viale San Giovanni del Tempio, i quali hanno notato il piccolo animale in evidente stato di difficoltà strutturale. L’uccello si presentava ferito e impossibilitato a riprendere autonomamente il volo a causa della particolare posizione in cui era scivolato. La squadra operativa giunta sul posto ha constatato che il volatile era bloccato nello spazio intercorrente tra la copertura finale del tetto e la canaletta della grondaia esterna dell’edificio.



La delicatezza delle condizioni dell’esemplare ha impiegato i tecnici del soccorso in una manovra di avvicinamento calibrata, mirata a raggiungere la quota della grondaia senza innescare reazioni di panico nell’animale che avrebbero potuto comprometterne ulteriormente l’integrità fisica o causare lesioni interne. Gli operatori hanno utilizzato scale e dispositivi di protezione per operare in quota in condizioni di sicurezza stabili. Le procedure di rimozione dal punto di incastro sono state eseguite d’intesa con il personale per la tutela della fauna selvatica che era stato preventivamente allertato per gestire le fasi successive al recupero. La precisione delle manovre ha permesso di estrarre il piccolo volatile dalla fessura della lamiera senza causare traumi aggiuntivi alla struttura alare.

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