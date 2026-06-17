Parghelia, al via il torneo di beach volley dei Vigili del Fuoco Memorial Filippo Rito

Sport, memoria e promozione del territorio si intrecciano sulla sabbia della spiaggia La Grazia di Parghelia, dove ha preso il via il XVI Campionato Italiano Vigili del Fuoco Beach Volley – Memorial “Filippo Rito”. Una manifestazione nazionale che porta sulla Costa degli Dei oltre 106 atleti provenienti da ogni parte d’Italia, in rappresentanza di 50 Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

La manifestazione, dedicata alla memoria del Vigile del Fuoco Filippo Rito, è organizzata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, incaricato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Un appuntamento nazionale che porta nel Vibonese non solo sport e competizione, ma anche valori profondi come memoria, spirito di corpo, lealtà, servizio e condivisione.

La cerimonia inaugurale e la conferenza stampa di presentazione hanno aperto ufficialmente quattro giornate di gare, con la partecipazione di rappresentative arrivate dai Comandi dei Vigili del Fuoco di tutta Italia. Un colpo d’occhio importante per la spiaggia La Grazia, una delle perle del territorio di Parghelia, scelta come teatro di un evento capace di unire sport, promozione del territorio e senso di appartenenza. Alla cerimonia era presente anche la vedova di Filippo Rito. Maria Iannello, che – con la voce rotta dall’emozione – ha voluto ricordare la figura del marito e il sostegno del Corpo nei momenti più difficili.

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