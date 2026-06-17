Prato: arrestato con l’accusa di aver dato fuoco a due aziende tessili.

RATO – Un cittadino di origine cinese è finito in carcere. Sospettato, spiega la Procura di Prato, di due incendi dolosi che hanno colpito, nella notte tra il 12 e il 13 giugno 2026, due aziende di abbigliamento situate nel cuore della Chinatown pratese, in via Veneto e via Val d’Aosta. Le fiamme hanno provocato gravi danni strutturali agli immobili e la distruzione di parte delle merci tessili stoccate in uno dei due stabilimenti.

Per questi fatti la procura di Prato ha ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale la custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino cinese residente in città, ritenuto responsabile del duplice incendio doloso e di resistenza a pubblico ufficiale.

In un comunicato a firma del procuratore, Luca Tescaroli, viene spiegato che l’uomo avrebbe appiccato il fuoco utilizzando scatoloni di cartone presenti all’esterno di una delle due attività e che decisivo per l’identificazione del presunto autore è stato il contributo fornito da due dipendenti delle aziende colpite, che hanno permesso alle forze dell’ordine di rintracciarlo a breve distanza dai luoghi degli incendi.

All’arrivo della squadra volante della polizia, il sospettato era già stato bloccato a terra.

Durante la perquisizione sono stati trovati in suo possesso due accendini e un telefono cellulare, successivamente sequestrati. Il movente è ancora al vaglio degli inquirenti.

Momenti di tensione si sono verificati durante il trasferimento dell’uomo in questura: una volta a bordo dell’auto di servizio, avrebbe dato in escandescenza, danneggiando il mezzo e infrangendo il vetro posteriore, oltre a inveire contro gli agenti con sputi e insulti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento i due roghi e messo in sicurezza l’area.

https://www.firenzepost.it/2026/06/17/prato-arrestato-con-laccusa-di-aver-dato-fuoco-a-due-aziende-tessili-bloccato-si-ribella-e-rompe-un-vetro-dellauto-della-polizia