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Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando per il Campo Scuola “Piccoli Vigili del Fuoco per l’Umbria” 2026

Il Faro

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Con Decreto del Direttore Regionale VV.F. per l’Umbria n. 42 del 16 giugno 2026, è prorogato al 24 giugno 2026, ore 23:59, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Progetto “CAMPO SCUOLA – Piccoli Vigili del Fuoco per l’Umbria” Anno 2026.

In caso di errata compilazione, i candidati potranno annullare la domanda già presentata e procedere ad un nuovo invio entro la nuova scadenza (24 giugno 2026, ore 23:59).

Vai alla pagina dedicata al bando:

https://www.vigilfuoco.it/direzione-regionale-vigili-del-fuoco-umbria/notizie/al-il-campo-scuola-piccoli-vigili-del-fuoco-lumbria-2026-pubblicato-il-bando-20-studenti-delle

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