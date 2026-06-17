Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando per il Campo Scuola “Piccoli Vigili del Fuoco per l’Umbria” 2026
VIGILI DEL FUOCO
Con Decreto del Direttore Regionale VV.F. per l’Umbria n. 42 del 16 giugno 2026, è prorogato al 24 giugno 2026, ore 23:59, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Progetto “CAMPO SCUOLA – Piccoli Vigili del Fuoco per l’Umbria” Anno 2026.
In caso di errata compilazione, i candidati potranno annullare la domanda già presentata e procedere ad un nuovo invio entro la nuova scadenza (24 giugno 2026, ore 23:59).
Vai alla pagina dedicata al bando:
https://www.vigilfuoco.it/direzione-regionale-vigili-del-fuoco-umbria/notizie/al-il-campo-scuola-piccoli-vigili-del-fuoco-lumbria-2026-pubblicato-il-bando-20-studenti-delle