Tre Incendi Colpiscono il Salento: Auto Distrutte e Casa Danneggiata

Nella notte e nella mattinata odierna, il Salento è stato teatro di tre distinti incendi che hanno richiesto l’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. I roghi hanno interessato le aree di Galatina, Casarano e San Cataldo, causando danni significativi e destando preoccupazione tra i residenti.

Incendio a Galatina –

Alle 7:30 di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è stata allertata per un incendio in via Viva, a Galatina. Le fiamme hanno avvolto una Hyundai Getz, causando ingenti danni al veicolo. Dopo aver domato le fiamme, l’area è stata messa in sicurezza. Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di indagine.

Incendio Auto a Casarano

Nella notte, precisamente alle 00:21, i Vigili del Fuoco di Gallipoli sono intervenuti in via Giuseppe Ungaretti, a Casarano. L’incendio di un’autovettura, intestata a una donna di 64 anni, ha generato un calore tale da danneggiare anche una seconda vettura parcheggiata nelle vicinanze. L’intervento tempestivo ha scongiurato conseguenze più gravi. Anche in questo caso, le circostanze che hanno innescato il rogo sono in fase di accertamento.

Incendio Abitazione a San Cataldo

L’ultimo intervento ha riguardato San Cataldo, dove Vigili del Fuoco e Carabinieri si sono recati in via Chianciano a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione. Dalle prime ricostruzioni, sembra che il rogo sia stato innescato accidentalmente da una coperta elettrica lasciata accesa sul materasso. Fortunatamente, non si sono registrati feriti tra le persone.

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