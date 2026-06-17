mercoledì, Giugno 17, 2026
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VIDEO – Aereo si schianta in autostrada del Texas tra il traffico – un morto

Il Faro

Martedì sera un piccolo aereo si è schiantato su un’autostrada del Texas, causando la morte di almeno una persona e il ricovero in ospedale di cinque agenti di polizia per intossicazione da fumo, dopo che questi avevano tentato di soccorrere le persone a bordo.

L’aereo, con a bordo sei persone, è precipitato sulla Loop 20 di Laredo poco dopo le 22:00 e ha preso fuoco, ha dichiarato Jose Baeza, investigatore del dipartimento di polizia di Laredo. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare.

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