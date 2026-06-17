VIDEO – California, sono in corso le evacuazioni.  1.400 vigili del fuoco impegnati a combattere incendi “senza precedenti”

L’incendio di sterpaglie è scoppiato lunedì poco dopo le 15:00 vicino a San Timoteo Canyon Road, nei pressi di Calimesa, e alle 16:00 si era esteso su una superficie inferiore a 100 acri.

Gli avvisi di evacuazione sono stati diramati intorno alle 17:00 e alcuni ordini di evacuazione sono stati emessi circa un’ora dopo per l’area con proprietà residenziali e commerciali sparse lungo il perimetro dell’incendio, delimitata da San Timoteo Canyon Road e dalla Moreno Valley Freeway, a causa dell’immediata minaccia alla vita, ha annunciato il dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Riverside.

Alle 19:12 è stato emesso un ordine di evacuazione per l’area adiacente, compresa tra San Timoteo Canyon Road e la Moreno Valley Freeway.

Secondo quanto comunicato da Cal Fire, la Highway 60 in direzione ovest, all’altezza della Interstate 10, sarebbe stata chiusa alle 20:15 e sarebbe rimasta chiusa per diverse ore.

Nella mattinata di martedì, l’incendio si era esteso su una superficie di 2.600 acri ed era contenuto per circa il 25%.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco della contea di Riverside, l’incendio si è sviluppato in una zona scarsamente popolata vicino all’incrocio tra Lake Shore Drive e San Timoteo Canyon Road.