giovedì, Giugno 18, 2026
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Vigili del fuoco

Canadair in volo sui colli di Ostuni per spegnere vasto incendio

Il Faro

Fondamentale il supporto del velivolo nello spegnimento del rogo che stamattina si è sviluppato in contrada Santa Maria D’Agnano

OSTUNI – Squadre vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi e di Ostuni sono impegnate da stamattina, 18 giugno, per lo spegnimento di una vasta area di vegetazione sui colli di Ostuni. Sul posto, oltre al personale operativo da terra, in ausilio c’è un Canadair che effettua lanci sotto la direzione del Dos (direttore operazioni di spegnimento).

https://www.brindisireport.it/video/canadair-in-volo-sui-colli-di-ostuni-per-spegnere-vasto-incendio.html
© BrindisiReport

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