giovedì, Giugno 18, 2026
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Capoterra, grosso incendio divora un’azienda abbandonata nelle campagne: danni ingenti

Il Faro

Momenti di apprensione nelle campagne di Capoterra dove dalle 12 un vasto incendio ha impegnato per ore i pompieri nella località di “Is Palmas”.

Quello che era partito come un comune rogo di sterpaglie si è rapidamente propagato a causa del vento, andandosi a scontrare con una situazione di forte degrado ambientale.

Le fiamme hanno infatti investito l’area esterna di un’azienda ormai in disuso, trasformata nel tempo in una discarica abusiva a cielo aperto. Il fuoco ha avvolto rapidamente cumuli di masserizie e rifiuti vari, materiale plastico che ha sollevato una densa colonna di fumo scuro e diverse carcasse di auto abbandonate.

Sul posto sono intervenute d’urgenza le squadre di pronto intervento della sede centrale del comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari. L’obbiettivo primario è stato fin da subito quello di circoscrivere il perimetro del rogo per evitare che l’incendio d’interfaccia potesse minacciare ulteriormente la vegetazione circostante o altre strutture.

Momenti di apprensione nelle campagne di Capoterra dove dalle 12 un vasto incendio ha impegnato per ore i pompieri nella località di “Is Palmas”.

Quello che era partito come un comune rogo di sterpaglie si è rapidamente propagato a causa del vento, andandosi a scontrare con una situazione di forte degrado ambientale.

Le fiamme hanno infatti investito l’area esterna di un’azienda ormai in disuso, trasformata nel tempo in una discarica abusiva a cielo aperto. Il fuoco ha avvolto rapidamente cumuli di masserizie e rifiuti vari, materiale plastico che ha sollevato una densa colonna di fumo scuro e diverse carcasse di auto abbandonate.

Sul posto sono intervenute d’urgenza le squadre di pronto intervento della sede centrale del comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari. L’obbiettivo primario è stato fin da subito quello di circoscrivere il perimetro del rogo per evitare che l’incendio d’interfaccia potesse minacciare ulteriormente la vegetazione circostante o altre strutture.

https://cagliarinews.it/capoterra/capoterra-grosso-incendio-divora-azienda-abbandonata-18-giugno-2026

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