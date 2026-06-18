Crollo palazzina a Ercolano: salvate due persone dai Vigili del Fuoco
Crollo della palazzina a Ercolano: momenti di forte apprensione nel pomeriggio a Ercolano, dove si è verificato il cedimento parziale di una palazzina unifamiliare in via Gennaro Niglio 29.
Un improvviso cedimento strutturale ha provocato il crollo di parte della struttura, composta da due piani.
Nonostante la gravità dell’evento, non si registrano vittime né feriti gravi. Il rapido intervento dei soccorsi ha infatti evitato conseguenze peggiori.
All’interno dell’abitazione si trovavano due persone, una donna di 79 anni e il figlio di 62 anni, rimasti bloccati tra le macerie e i detriti causati dal cedimento.
I Vigili del Fuoco del distaccamento di Torre del Greco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a mettere in salvo entrambi i residenti. Dopo le operazioni di recupero, i due sono stati trasportati in ospedale in via precauzionale per gli accertamenti medici.
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