giovedì, Giugno 18, 2026
Ultimo:
cronaca

Grave incidente in Calabria: una persona deceduta e due feriti

Il Faro

L’incidente si è verificato intorno alle 13:30, quando una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Paola è intervenuta sul luogo dello scontro per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente in Calabria sarebbe stato causato da uno scontro frontale tra una Ford Focus e un Ford Tourneo. A seguito dell’impatto, una persona ha perso la vita, mentre due occupanti del Ford Tourneo sono rimasti feriti.

I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Servizio 118, intervenuto sul posto insieme alle altre squadre di emergenza. Successivamente sono stati trasportati all’ospedale di Cetraro, dove sono stati sottoposti agli accertamenti e alle cure necessarie.

https://www.informacalabria.it/incidente-calabria-deceduto-scontro-frontale/

Potrebbe anche interessarti

SR251 Valcellina: frontale in galleria a Barcis: deceduto 50enne

Il Faro

VIDEO – Volo Delta effettua un atterraggio di emergenza a LAX ler l’incendio a un motore

Il Faro

Sassari, donna uccisa a coltellate dopo una lite in un bar. Fermato il compagno: aveva già una misura restrittiva

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *