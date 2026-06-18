Grave incidente in Calabria: una persona deceduta e due feriti

L’incidente si è verificato intorno alle 13:30, quando una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Paola è intervenuta sul luogo dello scontro per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente in Calabria sarebbe stato causato da uno scontro frontale tra una Ford Focus e un Ford Tourneo. A seguito dell’impatto, una persona ha perso la vita, mentre due occupanti del Ford Tourneo sono rimasti feriti.

I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Servizio 118, intervenuto sul posto insieme alle altre squadre di emergenza. Successivamente sono stati trasportati all’ospedale di Cetraro, dove sono stati sottoposti agli accertamenti e alle cure necessarie.

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