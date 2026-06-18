Il vento alimenta l’incendio, Vigili del Fuoco in azione per ore

Un vasto incendio ha tenuto impegnato per ore le squadre dei Vigili del Fuoco nella tarda mattinata di oggi, giovedì 18 giugno. L’allarme è scattato intorno alle ore 11,40, quando diverse segnalazioni hanno evidenziato un rogo in un’area di vegetazione situata in Via Biondina , nel territorio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole . Sul posto sono prontamente intervenute le squadre del Comando di Forlì-Cesena, giunte dai distaccamenti di Rocca San Casciano e di Forlì.

Il fronte del fuoco ha rapidamente coinvolto una zona di terreno particolarmente impervio, arrivando a bruciare una superficie complessiva di circa 3,5 ettari. A rendere le operazioni di spegnimento e contenimento eccezionalmente complesse sono state sia la morfologia accidentale del territorio, che ha ostacolato l’accesso logistico, sia le forti raffiche di vento presenti in quel momento, che rischiavano di spingere rapidamente le fiamme.

Grazie al tempestivo intervento del personale operante, il perimetro dell’incendio è stato prima circoscritto, impedendo che si propagasse ulteriormente, e successivamente domato in tutti i suoi focolai ancora attivi. Una volta spente le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno effettuato una minuziosa opera di bonifica dell’intera area colpita, garantendo la completa messa in sicurezza del sito ed escludendo il rischio di pericolose riaccensioni

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