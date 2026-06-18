In centinaia per l’ultimo saluto a Giosuè: «Eri un angelo».

Una marea di amici, parenti, conoscenti e tantissimi vigili del fuoco si sono ritrovati oggi (giovedì 18 giugno 2026) per salutare un’ultima volta Giosuè Baldissera, il vigile del fuoco di 26 anni rimasto vittima di una fatale caduta mentre saliva sul Sojo d’Uderle sul monte Pasubio domenica scorsa, insieme a Sofia Dalle Nogare, 24 anni, di Schio.

Dalle 17, nel rustico di famiglia al civico 82 di via Lago di Garda, nel quartiere Laghetto di Vicenza, centinaia di persone di ogni età hanno raggiunto la casa dove il giovane viveva, portando cibo e bevande per partecipare non a un funerale, ma all’ultima grande festa di Giosuè e brindare con lui ancora una volta, come avevano chiesto i genitori.

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