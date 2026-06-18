Incendio di un’autocisterna al casello A14 di Riccione: traffico bloccato e vigili del fuoco al lavoro

Un violento incendio ha coinvolto, dalle 12.30 di oggi, un’autocisterna carica di carburante nei pressi del casello autostradale della A14 a Riccione, in provincia di Rimini. Le fiamme si sono sviluppate mentre il mezzo si trovava in prossimità dell’area di uscita, generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Quattro squadre dei vigili del fuoco del Corpo nazionale sono impegnate nelle operazioni di spegnimento, rese particolarmente delicate dalla presenza del carico altamente infiammabile. Per fronteggiare l’emergenza sono stati inviati rinforzi dai comandi di Pesaro Urbino e Forlì-Cesena, con ulteriori mezzi antincendio e personale specializzato.

L’area del casello è stata immediatamente isolata e il traffico risulta bloccato in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza la zona. Non sono ancora disponibili informazioni su eventuali feriti o sulle cause che hanno originato il rogo.

Le operazioni di spegnimento e raffreddamento della cisterna sono tuttora in corso, mentre gli operatori continuano a lavorare per evitare ulteriori rischi e ripristinare la viabilità.

https://capocronaca.it/in-evidenza/incendio-di-unautocisterna-al-casello-a14-di-riccione-traffico-bloccato-e-vigili-del-fuoco-al-lavoro/