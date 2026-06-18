Siglato il rinnovo della convenzione per la sicurezza in mare nell’estate 2026

Sul litorale di Pescara è stato rinnovato il patto tra istituzioni per la sicurezza in mare durante la stagione balneare 2026. La convenzione per il servizio di vigilanza e soccorso è stata firmata dal prefetto Luigi Carnevale, in rappresentanza del ministero dell’Interno, dal sindaco Carlo Masci e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, Luca Verna.

Il presidio acquatico a supporto del salvamento tradizionale

L’accordo prevede l’istituzione di un “presidio acquatico” che si affiancherà al servizio di salvamento già operativo sulle spiagge libere — definite tecnicamente “arenili non assentiti in concessione” — di competenza comunale. Si tratta delle aree costiere che durante i mesi estivi registrano il maggiore afflusso di bagnanti e turisti.

Il dispositivo si avvarrà della professionalità del personale dei vigili del fuoco e dell’impiego di mezzi specializzati, con l’obiettivo di garantire un monitoraggio costante della fascia costiera e una sorveglianza continuativa in ambiente acquatico.