XXI Giornata Nazionale dello Sport 2026

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Grande entusiasmo per l’iniziativa promossa dal CONI Molise, con la partecipazione attiva delle Fiamme Rosse dei Vigili del Fuoco. L’evento regionale è stato inaugurato il 7 giugno a Isernia e si è concluso a Campobasso il 13 giugno, con il tradizionale taglio del nastro seguito da dimostrazioni pratiche delle varie discipline. Il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco ha coinvolto famiglie e giovani ragazzi molisani che hanno avuto la possibilità di cimentarsi in prove di coordinazione e percorsi ginnico-motori.

Delle Fiamme Rosse erano presenti il tecnico e le atlete della scherma, C.S. Bruno Scardini, Giulia Arpino e Lucia Lucarini, che hanno mostrato la propria eccellenza con esibizioni dal vivo, oltre a istruttori professionali e personale VV.F. molisano che hanno trasmesso, a tutti i cittadini presenti, i valori della cultura della sicurezza, dello spirito di squadra e l’importanza del rispetto delle regole.

L’ampia partecipazione registrata ha confermato ancora una volta il legame tra la comunità molisana e i Vigili del Fuoco, nonché il ruolo fondamentale che lo sport riveste nella crescita educativa, sociale e culturale.