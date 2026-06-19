Fiamme nella notte, incendio divampa in un impianto di biogas: danni ingenti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Chiari con autopompa e autobotte, affiancati dai colleghi di Palazzolo sull’Oglio, arrivati con un’altra autopompa e l’autoscala.

Le squadre hanno lavorato per circoscrivere rapidamente il rogo e impedire che le fiamme si propagassero al resto dell’impianto e alle strutture circostanti. L’intervento si è rivelato decisivo per evitare conseguenze ben peggiori e mettere in sicurezza l’intera area.

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori, il container coinvolto nell’incendio è rimasto gravemente danneggiato. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Restano ora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. Gli accertamenti tecnici serviranno a ricostruire l’origine delle fiamme e a quantificare con precisione i danni subiti dall’impianto.