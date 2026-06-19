Malore in una vasca profonda tre metri a Mesero: uomo ricoverato all’ospedale di Legnano

n intervento particolarmente complesso e delicato ha impegnato nella tarda mattinata di ieri, giovedì 18 giugno, i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno a Mesero, dove un uomo è stato colto da un grave malore all’interno di una vasca di contenimento dell’acqua profonda circa tre metri.

L’allarme è scattato intorno alle 11.30. Sul posto anche il personale sanitario del 118 di Cuggiono, l’automedica di Magenta e i carabinieri di Magenta. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa degli spazi estremamente ridotti della vasca e della presenza di sostanze potenzialmente pericolose.

Per raggiungere l’uomo, i soccorritori si sono dovuti calare all’interno della struttura. Una volta raggiunto, il personale intervenuto ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione direttamente all’interno della vasca. Dopo averne stabilizzato le condizioni, l’uomo è stato recuperato e riportato in superficie al termine di una delicata operazione di soccorso tecnico. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano, dove è tuttora ricoverato.