Messina, incendio davanti alla chiesa della Santissima Annunziata: le fiamme innescate dai fuochi d’artificio dopo un funerale

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi sul viale Annunziata, a Messina, dove un incendio è divampato nell’area antistante la chiesa dei SS. Annunziata.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state provocate dai fuochi d’artificio esplosi al termine di un funerale, proprio mentre la salma stava lasciando la chiesa. L’esplosione dei petardi avrebbe innescato il rogo nella vegetazione circostante, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi per mettere in sicurezza la zona e domare le fiamme. Al momento non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno rapidamente circoscritto e domato le fiamme. Il loro intervento ha consentito anche ad alcuni operai impegnati in lavori nelle aree limitrofe di mettere in sicurezza materiale infiammabile presente nelle vicinanze del rogo, evitando che l’incendio potesse propagarsi ulteriormente.

GAZZETTA DEL SUD