VIDEO – Attacco di droni ucraini contro una raffineria di petrolio di Mosca

Un attacco di droni ucraini ha colpito un importante deposito di petrolio a Mosca , provocando una forte esplosione e una densa colonna di fumo sulla capitale russa.

Il traffico è stato bloccato e i voli sono stati interrotti. L’Ucraina afferma che l’attacco è una rappresaglia per i recenti attacchi russi a Kiev, tra cui i danni a un monastero storico.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha avvertito che la Russia non è irraggiungibile, suggerendo che Mosca potrebbe subire ulteriori attacchi con l’intensificarsi della guerra.

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