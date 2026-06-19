Vigili del Fuoco, a Frosinone concluso il corso di guida in emergenza: sicurezza e formazione al centro

Si è concluso a Frosinone il percorso formativo per il conseguimento della Patente Terrestre Prima Categoria Soccorso, un importante traguardo nell’ambito dell’addestramento operativo dei Vigili del Fuoco. Un corso intensivo della durata di cinque giorni che ha visto protagonisti 11 allievi e 4 istruttori provenienti dai Comandi dei Vigili del Fuoco di Frosinone e Latina.

L’iniziativa rientra nel programma ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il rilascio delle abilitazioni alla guida dei mezzi di soccorso e assume un valore ancora più significativo perché rappresenta una delle prime edizioni organizzate a livello nazionale dopo la recente riforma delle patenti VF.

La prima fase del corso si è concentrata sulla preparazione teorica, con lezioni dedicate alle caratteristiche tecniche dei veicoli fuoristrada in dotazione al Corpo. Ampio spazio è stato riservato alle manovre di sicurezza e alle tecniche di guida necessarie per affrontare contesti difficili, spesso determinanti negli interventi di emergenza.

Particolare attenzione è stata rivolta alla cosiddetta “guida in sirena”, ovvero la conduzione dei mezzi in condizioni di emergenza. Un aspetto fondamentale per garantire tempestività negli interventi senza compromettere la sicurezza degli operatori e dei cittadini.

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