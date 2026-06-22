lunedì, Giugno 22, 2026
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Vigili del fuoco

A scuola con i Vigili del Fuoco: 150 bambini ospiti del distaccamento di Chiavari

Il Faro

Sono state dieci le scuole che hanno visitato il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Chiavari, da febbraio fino alla conclusione dell’anno scolastico.

I circa 150 bambini hanno avuto la possibilità di vedere le attrezzature dei pompieri, provare il naspo antincendio e anche indossare un elmo da intervento.

Il personale, tutto volontario e libero dal servizio, ha intrattenuto i bambini con entusiasmo e calore.

https://primaillevante.it/scuola/a-scuola-con-i-vigili-del-fuoco-150-bambini-ospiti-del-distaccamento-di-chiavari/

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