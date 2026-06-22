A scuola con i Vigili del Fuoco: 150 bambini ospiti del distaccamento di Chiavari

Sono state dieci le scuole che hanno visitato il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Chiavari, da febbraio fino alla conclusione dell’anno scolastico.

I circa 150 bambini hanno avuto la possibilità di vedere le attrezzature dei pompieri, provare il naspo antincendio e anche indossare un elmo da intervento.

Il personale, tutto volontario e libero dal servizio, ha intrattenuto i bambini con entusiasmo e calore.

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