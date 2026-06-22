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Gricignano, incendio in deposito di pedane: Vigili del Fuoco evitano il peggio

Il Faro

Gricignano (Caserta) – Una colonna di fumo nero visibile anche a grande distanza ha richiamato l’attenzione di residenti e automobilisti nel primo pomeriggio di domenica 21 giugno, quando un vasto incendio è divampato all’interno di un deposito di pedane in legno. Il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha impedito che il rogo raggiungesse un vicino capannone destinato alla produzione e alla logistica delle pedane.

L’intervento – La richiesta di soccorso è scattata intorno alle ore 14, dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano notato le fiamme all’interno dell’area di stoccaggio. Sul posto è arrivata una squadra del comando provinciale dei caschi rossi di Caserta, proveniente dal distaccamento di Aversa, che ha trovato l’incendio già ampiamente sviluppato.

Le operazioni di spegnimento – Alimentato anche dal vento, il rogo aveva ormai interessato gran parte delle pedane accatastate all’aperto, sprigionando fiamme di notevole altezza e una densa nube di fumo. Per garantire un adeguato rifornimento idrico e affrontare l’emergenza sono state inviate tre autobotti: una dal distaccamento aversano e due dalla sede centrale del capoluogo.

https://www.pupia.tv/2026/06/caserta-provincia/gricignano-incendio-in-deposito-di-pedane-vigili-del-fuoco-evitano-il-peggio/638095

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