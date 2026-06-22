lunedì, Giugno 22, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio su un traghetto al Molo Manfredi di Salerno, sul posto ambulanze e pompieri

Il Faro

Incendio su un traghetto al Molo Manfredi al Porto di Salerno. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e un’auto medica inviate dalla sala operativa del 118 dell’Asl di Salerno e diverse squadre dei vigili del fuoco, che stanno cercando di spegnere il rogo scoppiato a bordo della nave. Al momento non è noto se ci siano feriti.

https://www.fanpage.it/napoli/incendio-su-un-traghetto-al-molo-manfredi-di-salerno-sul-posto-ambulanze-e-pompieri/

Potrebbe anche interessarti

Lutto nel CNVVF – Giuseppe Coco ci ha lasciato

Il Faro

Spento in serata l’incendio in deposito cartaceo

Il Faro

Ragusa, recupero macchina agricola

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *