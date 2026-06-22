Incendio su un traghetto al Molo Manfredi di Salerno, sul posto ambulanze e pompieri

Incendio su un traghetto al Molo Manfredi al Porto di Salerno. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e un’auto medica inviate dalla sala operativa del 118 dell’Asl di Salerno e diverse squadre dei vigili del fuoco, che stanno cercando di spegnere il rogo scoppiato a bordo della nave. Al momento non è noto se ci siano feriti.

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