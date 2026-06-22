L’auto precipita nella scarpata e finisce sopra un ordigno della Grande Guerra

n’auto lasciata in sosta su una piazzola del Menador è scivolata nella scarpata ed è finita accanto a un vecchio proiettile d’artiglieria risalente alla Prima guerra mondiale. È successo nel pomeriggio di domenica lungo la strada panoramica della Valsugana, dove un incidente senza feriti ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e poi delle forze dell’ordine.

La caduta

Secondo le prime informazioni, la macchina era parcheggiata quando, per cause ancora da chiarire, si è mossa ed è precipitata lungo la scarpata. Tra le ipotesi c’è anche quella del freno a mano non inserito, ma saranno gli accertamenti a chiarire l’esatta dinamica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caldonazzo e Levico, impegnati nelle operazioni di recupero del veicolo in una zona non semplice da raggiungere.

Proprio durante l’intervento, accanto all’auto è stato notato un proiettile d’artiglieria. Si tratta di un ordigno bellico risalente alla Prima guerra mondiale, riemerso in un’area dove le tracce del conflitto sono ancora presenti.

A quel punto la zona è stata messa in sicurezza. Sul posto sono arrivati anche la polizia locale e i carabinieri, che hanno delimitato l’area in attesa dell’intervento degli artificieri.