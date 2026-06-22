Montorfano – incendio di un appartamento -allontanate 22 persone

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ieri sera dalle 22.10 le squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e dei distaccamenti di Appiano Gentile, Cantù, Erba sono intervenute nel comune di Montorfano in via Brianza per incendio appartamento. Il pronto intervento ha consentito la limitazione della propagazione alle altre unità immobiliari. In relazione ai prodotti della combustione e dell’acqua utilizzata per lo spegnimento alcune unità abitative risultavano non praticabili. Non si segnalano feriti. In relazione all’evento 22 persone venivano temporaneamente allontanate trovando alloggio presso parenti e strutture segnalate dal sindaco che era in posto unitamente ai VVF, 118 e Carabinieri. Scenario incidente sotto sequestro per gli accertamenti del caso.