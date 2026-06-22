Parigi, il DGSV Andrea Vivian contribuisce alla vittoria della squadra azzurra ai Campionati Europei di Scherma

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Il DGSV Andrea Vivian, in servizio presso la Direzione Regionale VVF Lombardia, dal 2015, in qualità di preparatore fisico della nazionale assoluta di spada, ha contribuito alle vittorie e alle medaglie ottenute ai Giochi Olimpici di Rio 2016, Tokio 2020 e Parigi 2024 e ad importanti risultati nel contesto mondiale.

Nel corso dei Campionati Europei di scherma di Antony – Parigi (16-21 luglio 2026), gli atleti italiani del settore spada hanno vinto la gara individuale maschile con Simone Menvarelli e, venerdì 19 giugno, hanno conquistato l’alloro europeo nella gara a squadre, infliggendo ai padroni di casa della Francia un sonoro 45-30.

Nella storia della spada, non era mai successo che l’inno nazionale italiano risuonasse sia per per la gara individuale che per quella a squadre.

Ad Andrea Vivian, che ha seguito in gara entrambe le competizioni, i nuovi campioni d’Europa (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Menvarelli e Andrea Santarelli) hanno dedicato la loro vittoria.

Ora, dopo qualche giorno di recupero dalle fatiche di un europeo intenso, ci si ritufferà nella preparazione che condurrà ai mondiali di Hong Kong ai quali Vivian parteciperà fattivamente.