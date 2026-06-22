Sostanza irritante nel Leroy Merlin di Marcon, evacuato il negozio: malori per circa 30 persone

Marcon, nel Veneziano, è stato interessato da un intervento dei Vigili del fuoco dopo la segnalazione di una sostanza irritante all’interno del punto vendita Leroy Merlin in via Enrico Mattei. L’episodio si è verificato intorno alle 12 di oggi, domenica 21 giugno, e ha portato all’evacuazione precauzionale del negozio.

Sul posto sono arrivate le squadre della sede di Mestre, insieme al personale specializzato del nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), impegnato nei rilievi per risalire all’origine della sostanza. A supporto sono intervenute anche le forze dell’ordine.

Il bilancio sanitario parla di circa 30 persone coinvolte. Quattro sono state portate in ospedale per accertamenti, mentre le altre sono state assistite direttamente sul posto dal personale del Suem 118.

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