Spegnere un incendio con il suono: l’innovativa tecnologia che usa onde invece di acqua

Spegnere un incendio senza acqua, schiume o agenti chimici sembra una di quelle idee da laboratorio fantascientifico. E invece è proprio la direzione presa da Sonic Fire Tech, una startup fondata dall’ingegnere aerospaziale Geoff Bruder, che ha lavorato anche su progetti legati all’energia termica per la NASA. L’idea è tanto semplice quanto insolita: usare il suono per interrompere la combustione.

Il principio di base è quello del cosiddetto triangolo del fuoco: calore, combustibile e ossigeno. Se uno dei tre elementi viene rimosso, la fiamma si spegne. La tecnologia sviluppata dalla startup utilizza onde sonore a bassissima frequenza per “disturbare” l’ossigeno e impedirgli di alimentare la reazione chimica. In pratica, il fuoco non viene bagnato né soffocato con sostanze, ma “disallineato” attraverso vibrazioni invisibili.

https://www.commentimemorabili.it/spegnere-un-incendio-con-il-suono-linnovativa-tecnologia-che-usa-onde-invece-di-acqua-video/?refresh_ce