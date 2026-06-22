lunedì, Giugno 22, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Spegnere un incendio con il suono: l’innovativa tecnologia che usa onde invece di acqua

Il Faro

Spegnere un incendio senza acqua, schiume o agenti chimici sembra una di quelle idee da laboratorio fantascientifico. E invece è proprio la direzione presa da Sonic Fire Tech, una startup fondata dall’ingegnere aerospaziale Geoff Bruder, che ha lavorato anche su progetti legati all’energia termica per la NASA. L’idea è tanto semplice quanto insolita: usare il suono per interrompere la combustione.

Il principio di base è quello del cosiddetto triangolo del fuoco: calore, combustibile e ossigeno. Se uno dei tre elementi viene rimosso, la fiamma si spegne. La tecnologia sviluppata dalla startup utilizza onde sonore a bassissima frequenza per “disturbare” l’ossigeno e impedirgli di alimentare la reazione chimica. In pratica, il fuoco non viene bagnato né soffocato con sostanze, ma “disallineato” attraverso vibrazioni invisibili.

https://www.commentimemorabili.it/spegnere-un-incendio-con-il-suono-linnovativa-tecnologia-che-usa-onde-invece-di-acqua-video/?refresh_ce

Potrebbe anche interessarti

VIDEO – Incendi su territorio ragusano

Il Faro

Agrigento, 23° Campionato Italiano VV.F. di Mezza Maratona – Memorial V.F.C. Carmelo Messinese.

Il Faro

Uno dei due elicotteri antincendio che si sono scontrati a mezz’aria in un incendio nel sud della California provocando tre morti non aveva un dispositivo di allarme elettronico

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *