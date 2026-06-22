 VIDEO – l’incendio di Bonneville si estende su 200 acri vicino all’Università dello Utah; il contenimento è pari allo zero per cento – probabile evacuazione

SALT LAKE CITY, Utah, 21 giugno 2026 (Gephardt Daily) — I vigili del fuoco di diverse agenzie hanno continuato a combattere un vasto incendio boschivo che divampava sopra l’Università dello Utah domenica sera.

L’incendio di Bonneville è stato segnalato per la prima volta intorno alle 17:55 in una zona scoscesa appena a nord dell’University of Utah Hospital e dell’Huntsman Cancer Institute, vicino al civico 950 di E. Circle of Hope Drive.

Alle 19:30, l’incendio si era esteso su una superficie stimata di 200 acri e si stava propagando “lentamente verso sud”, trovandosi “a nord di Red Butte Canyon Road”, secondo un post pubblicato su X dal dipartimento dei vigili del fuoco di Salt Lake City.

Alle 21:30, l’Università dello Utah ha diramato un avviso urgente al campus, intimando a coloro che si trovavano nelle immediate vicinanze di rimanere sul posto.

Alle 19:00: un incendio boschivo sta divampando direttamente a est dell’ospedale dell’Università dello Utah e degli alloggi del campus. Il fumo si sta spostando verso sud sul lato est del campus. Al momento nessuna struttura è a rischio.

https://gephardtdaily.com/local/update-firefighters-battle-200-acre-bonneville-fire-near-university-of-utah-zero-percent-contained/