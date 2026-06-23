Adda, ritrovato il corpo della persona dispersa a Cornate

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Cornate d’Adda (MB), 23 giugno 2026 – Si sono concluse nella giornata odierna le operazioni di ricerca della persona dispersa nelle acque del fiume Adda, nel territorio comunale di Cornate d’Adda, dalla giornata di sabato 21 giugno.

Nel corso delle attività, i Vigili del Fuoco hanno individuato e recuperato un corpo, successivamente affidato alle Autorità per gli accertamenti di competenza.

Le ricerche hanno visto l’impiego continuativo di numerose squadre dei Vigili del Fuoco e di diversi nuclei specialistici, tra cui sommozzatori, personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), operatori SAPR con droni, unità di comando locale e squadre di terra, supportati anche da mezzi aerei.

Le operazioni si sono svolte senza sosta per più giorni, interessando un ampio tratto del fiume e delle aree limitrofe.