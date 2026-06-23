Approvato in via definitiva il Decreto Fiscale
LIA ALBONICO – ARTICOLO PUBBLIATO SUL N. 138 DEL “FARO”
“Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica” – prevede obblighi fiscali per cittadini e imprese e l’operatività delle pubbliche amministrazioni.
Pagamenti della PA – Obbligo di compensazione – a partire dal 15 giugno l’obbligo di compensazione con eventuali debiti iscritti a ruolo e non saldati – scatterà solo se le cartelle non pagate recano un importo complessivo pari ad almeno 5.000 euro.
Carburanti – dal 30 giugno 2026, in caso di eventi straordinari che portino a rincari alla pompa, il Garante dei prezzi invierà una relazione al Mimit per attivare il controllo sui fenomeni distorsivi lungo la filiera.
Iva – operazioni permutative – la base imponibile Iva per le operazioni permutative si calcola sui costi effettivi sostenuti per i beni o servizi oggetto dello scambio – si applica ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026. prendendo come riferimento primario quanto determinato dal contratto tra le parti.
Credito di imposta per le imprese – contributo del 35% dell’importo richiesto per le imprese che hanno presentato la comunicazione degli investimenti. Il contributo per transizione non concorrerà alla formazione del reddito imponibile ai fini Irap.
Imposta di bollo – elevato da 110 a 118 euro l’importo sugli estratti conto e sui rendiconti dei conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche.
Rottamazioni cartelle per multe stradali e tasse locali – rientrano in questa sanatoria le cartelle relative a multe stradali, Imu, Tari e rette scolastiche – i singoli enti comunicheranno all’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), entro il 15 giugno, l’adesione alla misura – ogni Comune o Regione potrà scegliere autonomamente se applicarla o no – introdotto un periodo di “tolleranza” di cinque giorni sui pagamenti.
Imposta di bollo –elevato da 110 a 118 euro l’importo sugli estratti conto e rendiconti dei conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche
Pacchi extra Ue – sospesa fino al 30 giugno la tassa di 2 euro sui piccoli pacchi (sotto i 150 euro di valore) provenienti da Paesi extra Unione Europea.
Agenzie di viaggio – esentate dalla ritenuta d’acconto sulle provvigioni limitatamente ai compensi percepiti per la vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone.
Prestazioni invalidità civile – nuova procedura di accertamento della disabilità e sui trattamenti economici – creazione di un unico sportello di accesso alle prestazioni
Eventi sportivi – confermate le agevolazioni fiscali per i lavoratori coinvolti nell’America’s Cup di Napoli.
Esenzione premi dilettanti – per gli atleti dilettanti i premi erogati fino al 31 dicembre 2026 sono esclusi dalla ritenuta alla fonte fino a una soglia di 300 euro complessivi.