Attivo il presidio acquatico estivo dei Vigili del fuoco a Viareggio

IGILI DEL FUOCO

È attivo dallo scorso 15 giugno, il presidio acquatico stagionale dei Vigili del fuoco presso il porto di Viareggio per il potenziamento del dispositivo di soccorso lungo il litorale versiliese, struttura che resterà operativa fino al 15 settembre .

L’iniziativa nasce grazie al protocollo d’intesa siglato tra la prefettura, il comando dei Vigili

del fuoco di Lucca e il comune di Viareggio, che ha stanziato i fondi necessari.

Le attività sono svolte sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Viareggio. L’Autorità

Portuale Regionale ha contribuito alla realizzazione del progetto attraverso il supporto logistico

necessario all’attivazione del presidio.

Le unità del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco costituiscono una componente qualificata del

sistema nazionale di ricerca e soccorso (SAR), concorrendo alle attività di soccorso in mare

coordinate dalla Guardia Costiera nell’ambito delle proprie funzioni di Autorità Marittima.

Il presidio è assicurato quotidianamente, dalle 9.00 alle 19.00, da due Vigili del fuoco specializzati

nel soccorso acquatico, dotati di mezzi nautici dedicati, tra cui gommoni da soccorso e moto d’acqua.

La base operativa del presidio è stata individuata accanto alla Capitaneria di Porto, punto strategico

per la copertura delle operazioni di soccorso in ambito portuale e costiero.

L’area di competenza interessa in particolare la zona sud della Versilia, con specifico riferimento al

litorale della Lecciona, caratterizzato da un tratto costiero naturalistico con una limitata accessibilità

da terra, dove la presenza del presidio consente di ridurre i tempi di intervento in caso di operazioni

di soccorso in mare.

Il presidio rappresenta inoltre un’importante opportunità addestrativa, consentendo al personale dei

Vigili del fuoco della Toscana di svolgere, a rotazione, attività di esercitazione e mantenimento delle

abilitazioni nel soccorso acquatico.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, conferma la collaborazione tra le Istituzioni del territorio per

garantire elevati livelli di sicurezza a cittadini, turisti e operatori del mare durante il periodo estivo.