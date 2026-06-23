martedì, Giugno 23, 2026
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Vigili del fuoco

Camion del latte in fiamme, danneggiata una palazzina

Il Faro

Paura nella mattinata di oggi, martedì 23 luglio, a Vigolo Marchese, frazione di Castell’Arquato, dove intorno alle 10 un furgoncino che trasportava latte e uova ha preso fuoco.

L’autista è riuscito a mettersi in salvo e non ha riportato conseguenze. Le fiamme hanno provocato danni visibili anche a un edificio nelle vicinanze, ma l’appartamento interessato era vuoto, così come il negozio sottostante. Secondo le prime verifiche, non risultano compromesse la stabilità e la sicurezza della struttura.

Danni anche a un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze, colpita dal forte calore irradiato dall’incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola, i carabinieri di Gropparello e gli operatori della Pubblica assistenza di Lugagnano. I pompieri hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Ancora da chiarie cosa abbia provocato il rogo. 

https://www.liberta.it/news/attualita/cronaca/camion-del-latte-in-fiamme-danneggiata-una-palazzina/107792

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