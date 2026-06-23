Crolla un albero in un condominio, intervento “acrobatico” dei Vigili del fuoco
Nella serata di lunedì 22 giugno, poco prima delle 20, i vigili del Fuoco di Trieste sono stati allertati per lo schianto di parte di un albero di grosse dimensioni in via del Veltro, nel rione di Chiarbola.
L’ albero, alto una ventina di metri e posizionato in un pastino scosceso in mezzo a dei condomini, si presentava in precarie condizioni di stabilità e minacciava l’unico ingresso di uno stabile.
Per risolvere la situazione, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di taglio in quattro fasi diverse, dapprima asportando la parte già schiantata a terra, in un parcheggio, per poi continuare il taglio con l’ausilio dell’autoscala, posizionata in un parcheggio sovrastante.
Nella serata di lunedì 22 giugno, poco prima delle 20, i vigili del Fuoco di Trieste sono stati allertati per lo schianto di parte di un albero di grosse dimensioni in via del Veltro, nel rione di Chiarbola.
L’ albero, alto una ventina di metri e posizionato in un pastino scosceso in mezzo a dei condomini, si presentava in precarie condizioni di stabilità e minacciava l’unico ingresso di uno stabile.
Per risolvere la situazione, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di taglio in quattro fasi diverse, dapprima asportando la parte già schiantata a terra, in un parcheggio, per poi continuare il taglio con l’ausilio dell’autoscala, posizionata in un parcheggio sovrastante.
L’intervento con l’autoscala sull’albero da tagliare (Vigili del Fuoco)
23/06/2026
Per raggiungere ogni ramo ed operare in sicurezza, i vigili del fuoco hanno utilizzato la motosega telescopica, dal cestello dell’autoscala, per poi passare al taglio con una motosega da parte di un operatore sospeso dall’alto.
Le ultime operazioni di abbattimento sono avvenute da terra quando l’albero era stato ormai tagliato ad una misura ritenuta sicura.
Non si registrano danni a persone o cose. Sul posto anche la polizia locale. L’intervento si è concluso dopo le 23.30
https://www.rainews.it/tgr/fvg/articoli/2026/06/crolla-un-albero-in-un-condominio-intervento-acrobatico-dei-vigili-del-fuoco-6bf86473-04c6-43a0-8b44-64e80990f3b3.html