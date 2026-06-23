martedì, Giugno 23, 2026
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Esplosione negli spogliatoi del campo sportivo, distrutto il bagno e finestre in frantumi: cosa sappiamo

Il Faro

Sassari Allarme nel corso della notte fra lunedì 22 e martedì 23 giugno a Codrongianos, dove qualcuno ha fatto esplodere un grosso petardo all’interno degli spogliatoi del campo sportivo di via Velio Spano.

La deflagrazione ha distrutto la porta di un bagno e un lavabo e danneggiato alcuni vetri. Gli attentatori avrebbero anche tentato di dar fuoco al campo in erba sintetica, senza però riuscire nel loro intento.

Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Codrongianos. In azione anche i vigili del fuoco della centrale di Sassari.

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