Esplosione negli spogliatoi del campo sportivo, distrutto il bagno e finestre in frantumi: cosa sappiamo
Sassari Allarme nel corso della notte fra lunedì 22 e martedì 23 giugno a Codrongianos, dove qualcuno ha fatto esplodere un grosso petardo all’interno degli spogliatoi del campo sportivo di via Velio Spano.
La deflagrazione ha distrutto la porta di un bagno e un lavabo e danneggiato alcuni vetri. Gli attentatori avrebbero anche tentato di dar fuoco al campo in erba sintetica, senza però riuscire nel loro intento.
Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Codrongianos. In azione anche i vigili del fuoco della centrale di Sassari.
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