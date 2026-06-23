Giuseppe Pinto, il pompiere brindisino di 100 anni, è volato in cielo

Oggi, 23 giugno 2026 c’è stata la dipartita di uno dei primi Pompieri di Brindisi, il Cav. Giuseppe Pinto, e dopo che il 1° ottobre scorso aveva festeggiato i suoi 100 anni nel Comando Prov. VV.F. di Brindisi in un’aula magna gremitissima di tanti colleghi, parenti, amici e anche la presenza del Sindaco Marchionna, che lo omaggiò con una pergamena dell’Amministrazione Comunale.

In quell’occasione il Cav. Giuseppe Pinto del Comando Prov. VV.F. di Brindisi si presentò alquanto commosso, da tener presente che era il secondo Vigile del Fuoco più anziano d’Italia ancora in vita, dove fu raccontata tutta la sua storia professionale grazie a un’intervista fatta alcuni giorni prima del Consigliere Nazionale dell’ANVVF Maurizio Saponaro, il quale ha voluto fortemente farla conoscere a tutti i presenti tramite un video e uno slide show di vecchie fotografie, oltre a dedicargli una poesia in vernacolo.

Subito dopo ci fù il taglio della torta con sopra il logo e dedica offerta dall’Associazione Naz. dei VV.F., tra gli auguri affettuosi di tutti i presenti. La storia del pompiere Giuseppe Pinto, inizia così, partendo dalla sua tenera età di 17 anni, esattamente il 12 gennaio 1943, quando lui stesso presenta una domanda di assunzione c/o la Prefettura di Brindisi, che venne subito accolta.

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