Impressionante incendio in A14: le fiamme divorano i campi

Un camion ha preso fuoco tra Castel San Pietro Terme e San Lazzaro, l’intervento dei vigili del fuoco

Fiamme in autostrada nella serata di ieri, dove un autocarro è stato completamente avvolto dal fuoco lungo la A14 Bologna-Taranto. L’allarme è scattato intorno alle 21:30 di lunedì 22 giugno, al chilometro 33.500, nel territorio comunale di Castel San Pietro Terme. Il rogo è stato talmente violento che le fiamme, dopo aver divorato il mezzo pesante, si sono propagate rapidamente anche a un campo adiacente alla sede stradale, minacciando i terreni vicini.

L’intervento per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area ha richiesto un massiccio dispiegamento di forze da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco. Sul posto sono confluite due squadre dal distaccamento di Imola, supportate da un’autobotte arrivata direttamente dalla sede centrale di Bologna. In aiuto ai colleghi sono intervenuti anche i pompieri volontari del distaccamento di Medicina, che hanno operato con un’autopompa serbatoio e un ulteriore mezzo di supporto idrico.

Il conducente del mezzo è riuscito a mettersi in salvo in tempo e non si registrano feriti o persone intossicate. Le operazioni di spegnimento e di bonifica della carreggiata sono proseguite a lungo, mentre restano ancora da accertare le cause che hanno fatto sprigionare le fiamme dal veicolo.