Sono ore concitate quelle che sta vivendo nuovamente, come un anno fa, la comunità di Fara in Sabina che sta vedendo, purtroppo, andare in fiamme parte della propria montagna. Le fiamme, ben visibili dalla Salaria per Roma prima dell Olificio Bonifazi non si arrestano anche a causa del vento. Attivato l’elicottero (in foto) che sta rilasciando acqua già da un’ora. Lo stesso si rifornisce nel laghetto di pesca sportiva di San Benedetto al Vigneto.

https://www.rietinvetrina.it/incendio-fara-in-sabina-elicottero-operativo-sul-posto-protezione-civile-e-vigili-del-fuoco/