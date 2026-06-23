Interventi sul territorio marchigiano

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

OSTRA (AN) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 16:00 in via Belvedere Ostrense, per un incidente stradale che ha coinvolto un autocarro adibito al trasporto di ghiaia. Il mezzo si è ribaltato su un fianco.

La squadra di Senigallia ha provveduto all’estrazione del conducente, successivamente affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

Dal Comando di Ancona

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CERRETO D’ESI (AN) – INCENDIO AUTOVETTURA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 17:00, in via Venza Volgore per l’incendio di un’autovettura alimentata a metano.

La squadra di Fabriano ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’intervento.

Non si registrano persone ferite.

Sul posto le forze dell’ordine.

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MATELICA (MC) – SOCCORSO A PERSONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 12:00 in via San Rocco, per il soccorso a un operaio rimasto ferito a seguito di una caduta all’interno di un cantiere.

La squadra di Camerino, in collaborazione con il personale sanitario, ha provveduto all’immobilizzazione dell’uomo su una barella spinale e al successivo recupero con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale).

Sul posto anche i Carabinieri.

Dal Comando di Macerata