Maltempo, la bufera spazza via gli alberi nel Veneziano, tetti scoperchiati nel Trevigiano e in Friuli. Oltre 290 interventi sul territorio

Raffiche di vento e bruschi temporali: il maltempo ha colpito diversi territori di Veneto e Friuli. Tra le aree più colpite, Jesolo dove la macchina dei soccorsi è rimasta attiva fino alla tarda nottata di lunedì 22 giugno a causa della forte pioggia. L’allarme è scattato anche per due giovani che, secondo quanto hanno riferito due ragazzine ai soccorsi, sarebbero stato visti in acqua a bordo di un materassino pochi istanti prima che si scatenasse la bufera di vento e saette. I vigili del fuoco del distaccamento locale hanno avviato le ricerche in mare.

In Friuli sono state 250 le richieste di soccorso arrivate durante la serata di lunedì 22 giugno alle sale operative die comandi dei vigili del fuoco di Udine e Pordenone a causa delle forti raffiche di vento che hanno accompagnato i temporali che hanno colpito le due province.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul territorio per alberi e rami caduti sulla strada, tetti danneggiati e scoperchiati, impalcature pericolanti.

Decine di chiamate per lo stesso fenomeno anche nella parte orientale e settentrionale della vicina provincia di Treviso: sul territorio sono stati 45 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco a seguito del forte vento che si è abbattuto in varie zone della provincia. Tanti i comuni colpiti tra cui Conegliano e Treviso.

A Conegliano in viale Friuli il forte vento ha parzialmente divelto la copertura di un condominio.

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