mercoledì, Giugno 24, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Matera, Consiglio comunale: sì al monumento in memoria dei Vigili del fuoco Nicola Lasalata e Giuseppe Martino

Il Faro

Discussa l’interrogazione a firma del consigliere Annunziata Antezza avente ad oggetto: Stato di attuazione dell’Ordine del Giorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2025 del 18/07/2025 per rendere omaggio con un monumento ai due giovani Vigili del Fuoco scomparsi durante il servizio, Nicola Lasalata e Giuseppe Martino. La risposta affidata al sindaco Nicoletti soddisfa la consigliera Antezza

Potrebbe anche interessarti

Recupero di un cucciolo di Allocco

Il Faro

Schemi di Regolamento concernenti le modalità di svolgimento delle selezioni interne per la promozione alle qualifiche di Capo Squadra e di Ispettore.

Il Faro

VIDEO – Frana Niscemi – 675 interventi dei Vigili del Fuoco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *