Matera, Consiglio comunale: sì al monumento in memoria dei Vigili del fuoco Nicola Lasalata e Giuseppe Martino
Discussa l’interrogazione a firma del consigliere Annunziata Antezza avente ad oggetto: Stato di attuazione dell’Ordine del Giorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2025 del 18/07/2025 per rendere omaggio con un monumento ai due giovani Vigili del Fuoco scomparsi durante il servizio, Nicola Lasalata e Giuseppe Martino. La risposta affidata al sindaco Nicoletti soddisfa la consigliera Antezza