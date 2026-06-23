Montagna in fiamme, in azione pompieri e elicottero della Regione

Sparanise. Torna l’emergenza incendi sul territorio comunale di Sparanise. Nelle scorse ore un rogo ha interessato nuovamente il territorio, estendendosi lungo la montagna. Per risolvere il problema è stato richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e delle Squadre Boschive, prontamente allertati per contenere l’avanzata delle fiamme.

Le operazioni di spegnimento, coordinate dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), hanno visto impegnati sia mezzi a terra sia un elicottero regionale, che ha effettuato continui lanci d’acqua sulle zone interessate dall’incendio e sui focolai presenti in alta montagna.

Parallelamente alle attività di spegnimento, diverse squadre di volontari, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno presidiato le abitazioni presenti nell’area, lavorando per garantire la sicurezza dei residenti e limitare eventuali danni alle proprietà.

Le autorità locali hanno seguito costantemente l’evolversi della situazione, mantenendosi in contatto con gli operatori impegnati sul campo. Fondamentale il contributo dei volontari e del personale dei Vigili del Fuoco.

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