VIDEO – Esplosione del terminale di esportazione del gas in Qatar – 54, con 18 dispersi.

Ieri sera un’esplosione ha devastato il principale terminale di esportazione di gas naturale del Qatar, mentre gli operai cercavano di riprendere le attività dopo i bombardamenti iraniani avvenuti durante la guerra. L’esplosione ha provocato un incendio che ha ferito almeno 54 persone, mentre altre 18 risultavano ancora disperse a distanza di ore.

L’esplosione nella zona industriale di Ras Laffan potrebbe causare ulteriore caos nei mercati energetici globali, soprattutto considerando che il Qatar rimane uno dei principali produttori mondiali di gas naturale. Il Qatar aveva interrotto la produzione dopo che il controllo esercitato dall’Iran sullo Stretto di Hormuz durante la guerra gli aveva impedito di rifornire i propri clienti.

Mentre l’Iran allenta la sua presa sullo stretto e proseguono i negoziati per una soluzione definitiva alla guerra, il Qatar ha avviato i lavori per tentare di riavviare il suo terminale di esportazione. Ieri sera, questi lavori hanno provocato un’esplosione e un incendio presso l’impianto di fornitura di gas di Barzan, secondo quanto riferito dalla società statale QatarEnergy.

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