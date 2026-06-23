VIDEO – Incendio all’inceneritore, alte fiamme e una colonna di fumo in cielo (VIDEO): il rogo partito da un generatore. L’intervento dei vigili del fuoco

L’allarme è scattato poco prima delle 8 e sul posto si sono portati gli operatori del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano insieme ai colleghi di San Giacomo Agruzzo. L’incendio, dicono i pompieri, si è sviluppato in un generatore dell’impianto.

Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco, le fiamme sono comunque state contenute e spente in breve tempo, evitando la propagazione ad altre parti della struttura.

Successivamente, sono state effettuate le operazioni di controllo, ventilazione e messa in sicurezza dell’area interessata: secondo le prime informazioni, riportano ancora i vigili del fuoco, non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

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