martedì, Giugno 23, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

VIDEO – Incendio all’inceneritore, alte fiamme e una colonna di fumo in cielo (VIDEO): il rogo partito da un generatore. L’intervento dei vigili del fuoco

Il Faro

L’allarme è scattato poco prima delle 8 e sul posto si sono portati gli operatori del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano insieme ai colleghi di San Giacomo AgruzzoL’incendio, dicono i pompieri, si è sviluppato in un generatore dell’impianto.

Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco, le fiamme sono comunque state contenute e spente in breve tempo, evitando la propagazione ad altre parti della struttura.

Successivamente, sono state effettuate le operazioni di controlloventilazione messa in sicurezza dell’area interessata: secondo le prime informazioni, riportano ancora i vigili del fuoconon si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/incendio-allinceneritore-alte-fiamme-e-una-colonna-di-fumo-in-cielo-video-il-rogo-partito-da-un-generatore-lintervento-dei-vigili-del-fuoco

Potrebbe anche interessarti

Programmazione esercitazioni nazionali e regionali di colonna mobile – anno 2024. Friuli-Venezia Giulia

Il Faro

Video – A fuoco magazzino cartiera in piana Lucca, alta colonna fumo

Il Faro

Carenza di personale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto – Attribuzione di risorse straordinarie per il III trimestre 2025.

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *